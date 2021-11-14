Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 31 SY 949 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 10. kilometresinde, B.T'nin kullandığı 46 AEB 714 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki, M.A, İ.Y, C.T, F.Y.T, N.T. ve M.T. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre kısmen trafiğe kapandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz