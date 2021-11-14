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Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

14.11.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 31 SY 949 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 10. kilometresinde, B.T'nin kullandığı 46 AEB 714 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki, M.A, İ.Y, C.T, F.Y.T, N.T. ve M.T. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre kısmen trafiğe kapandı.

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