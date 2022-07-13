YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

13.07.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Merve Rahime Kurt idaresindeki 46 VM 121 plakalı otomobil, Kümbet Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi'nde, M.E.A'nın kullandığı 46 AFL 705 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza, sürücüler ile araçtaki Sırrı (35) ve Rabiye Kurt (58) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.E.A'nın sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.

Bu arada, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta sulama havuzuna giren iki çocuktan biri boğulduKahramanmaraş'ta sulama havuzuna giren iki çocuktan biri boğuldu
Anneleri gelmeyen yavru kirpiler koruma altına alındıAnneleri gelmeyen yavru kirpiler koruma altına alındı
Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden olduErzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahramanmaraş Elbistan

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:14
Öğle
12:43
İkindi
16:35
Akşam
20:02
Yatsı
21:38
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

Kutsal kabul edilen yerde cinsel ilişkiye girdiler

Kutsal kabul edilen yerde cinsel ilişkiye girdiler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.