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Kahramanmaraş’ta ilk afet konutları teslimi gerçekleşecek

22.04.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş’ta teslimini gerçekleştireceği afet konutları dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta ilk afet konutları teslimi gerçekleşecek

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki Özbek köyü’nde yapımı tamamlanan köy evleri, bölgesel ihtiyaçlar, yöresel mimari ve yaşam şartları dikkate alınarak 5 farklı tipte tasarlanan köy evlerinde tüm daireler ortalama brüt 122-127, net 102-106 metrekare büyüklükte ve 3+1 oda sayısında planlandı. Yöresel mimariye uygun, tek ya da iki katlı, sadece ev değil ahırı, köy konağı, camisi, parklarıyla bir yaşam alanı olacak olan yeni yaşam alanının yapımı hummalı bir şekilde sürüyor.

Depremde 20 yakınını kaybeden depremzede Elif Kaygısızcan, “Bu kötü felaketten sonra bu ev bize çıktı haberini aldık çok mutlu olduk. Evimizi yeni yaptırmıştık 1 hafta oturduk yıkılmıştı. Şimdide bu evde bize çıktı. Allah yapandan razı olsun. Bu kötü felaket bir daha yaşanmasın” dedi.

Konutları yapanlara çok teşekkür ettiğini belirten depremzede Hüseyin Kaygısızca, “Yapanın Allah gönlüne göre versin. Darısı kalanlarımıza olsun, köydeki eşlerimize dostlarımıza olsun. Keşke böyle bir deprem olmasaydı” diye konuştu.

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