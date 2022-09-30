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Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi öldü

30.09.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi öldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir işçi, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Köprübaşı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bir inşaatta çalışan Osman Alkaya (30), dengesini kaybederek 5. kattan düştü.

Ağır yaralanan Alkaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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