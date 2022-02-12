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Kahramanmaraş'ta "İstiklal Madalyalı" pasta dağıtıldı

12.02.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta "İstiklal Madalyalı" pasta dağıtıldı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümüne özel hazırlanan pasta, vatandaşlara ikram edildi.

Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında kentteki bir pastane, "kırmızı şeritli İstiklal Madalyası" temalı pasta hazırladı.

Pastane çalışanlarınca Valilik Meydanı'nda getirilen pasta, kesilerek Kahramanmaraşlılara ücretsiz ikram edildi.

İşletme sahibi Erdal Kanbur, gazetecilere, böyle bir ülkenin ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

İşletme olarak İstiklal Madalyası temalı dondurma, tatlı veya pasta hazırlayıp vatandaşlara dağıttıklarını anlatan Kanbur, bu yıl da bin kişilik pasta hazırladıklarını kaydetti.

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