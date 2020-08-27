Kahramanmaraş'ta itfaiye, 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen kedi yavrusunu kurtardı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir kedi yavrusunun kuyuya düştüğü ihbarı üzerine ilçenin Şekeroba Mahallesi'ne gitti.

Ekiplerin zehirli gaz ölçümü yapmasının ardından bir itfaiye eri solunum cihazı kullanarak, 18 metre derinliğinde ve bir kısımının da su dolu olan kuyuya indi.

Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından sağ şekilde çıkarılan kedi yavrusu sahibine teslim edildi.

