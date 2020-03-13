Kahramanmaraş’ta kaçak nargile tütünü operasyonu

Kahramanmaraş’ta piyasa değeri 15 bin lira olan 67 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 06 plakalı şüpheli bir otomobili takibe alarak Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan, birer kiloluk 67 paket olmak üzere 67 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

Otomobilde bulunan F.İ. gözaltına alındı.

