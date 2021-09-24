Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 425 bin 600 boş makaron, 270 kilogram tütün, 22 bin sigara filtre pamuğu ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler Yusuflar ve Bağlarbaşı mahallelerinde depo olarak kullanılan 2 adreste arama yaptı.

Aramalarda, 425 bin 600 boş makaron, 270 kilogram tütün ve 22 bin sigara filtre pamuğu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E, A.Ç. ve M.E. işlemleri için emniyete götürüldü.



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