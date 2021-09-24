YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

24.09.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 425 bin 600 boş makaron, 270 kilogram tütün, 22 bin sigara filtre pamuğu ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler Yusuflar ve Bağlarbaşı mahallelerinde depo olarak kullanılan 2 adreste arama yaptı.

Aramalarda, 425 bin 600 boş makaron, 270 kilogram tütün ve 22 bin sigara filtre pamuğu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E, A.Ç. ve M.E. işlemleri için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avukat kılığına girip duruşmada ünlü gangsteri öldürdülerAvukat kılığına girip duruşmada ünlü gangsteri öldürdüler
PARTNERMerakla beklenen ilk fragman yayınlandıMerakla beklenen ilk fragman yayınlandı
Kahramanmaraş'ta oto hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandıKahramanmaraş'ta oto hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 24 Eylül Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:15
Öğle
12:29
İkindi
15:54
Akşam
18:34
Yatsı
19:49

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Cuma

Şimşek Eczanesi
Dulkadiroglu
Yunus Emre Eczanesi
Dulkadiroglu
Kasaboğlu Eczanesi
Onikisubat
Nisan Eczanesi
Onikisubat
Özcan Eczanesi
Onikisubat
Yatılı Bölge Eczanesi
Onikisubat
Emniyet Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Altay, Göztepe maçına hazır

Altay, Göztepe maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.