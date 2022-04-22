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Kahramanmaraş'ta kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 6 kişiye para cezası

22.04.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 6 kişiye para cezası

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsal Minehöyük Mahallesi'ndeki kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda 6 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı, kumar oynamak için kullanılan malzemelere ve 2 bin 950 liraya el konuldu.

Kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira idari para cezası uygulandı.

İşletmeci G.P. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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