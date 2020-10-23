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Kahramanmaraş’ta kamu kurumları ve bankalarda işlemler için HES kodu zorunluluğu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 23.10.2020 09:22 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kamu kurumları ve bankalarda işlemler için HES kodu zorunluluğu

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, banka ve PTT şubelerinde yüz yüze yapılan işlemlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele için yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, ilimizde kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve PTT şubelerinde yüz yüze yürütülen her türlü iş ve işlemlerde vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı HES uygulama kodu istenmesine, gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir risk bulunmayan (tanılı veya temaslı olmayan) kişilerin işleminin kabul edilmesine karar verilmiştir."

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Şifa Eczanesi
Dulkadiroglu
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