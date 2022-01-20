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Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

20.01.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda, eğitim öğretimin yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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