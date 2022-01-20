Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle seralar zarar gördü

Kahramanmaraş'ta dün etkili olan kar yağışı, kent merkezi ile Türkoğlu ilçesindeki seralarda zarara sebep oldu.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, AA muhabirine, kent genelinde yaklaşık 10 bin dönüm alanda örtü altı üretim yapıldığını söyledi.

Beklenenin üzerinde kar yağdığını vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizden aldığımız bilgiye göre, tahmini olarak 5 bin dönüm alan kar altında kaldı. Yıkılan seraların altında kalan ürünlerin neredeyse tamamı zarar gördü. 5 bin dönümündeki ürünü ve işçiliği saymazsak 5 milyon lira civarında çiftçimizin sıkıntısı var. Çiftçilerimize bir an önce bakanlığımız ve yetkililerden gerekli desteği bekliyoruz. Yetkililerden çiftçilerimizin yaşadığı afet karşısında yardımcı olmalarını istiyoruz."

Çetinkaya, zararın çiftçiler tarafından karşılanamayacak boyutta olduğunu sözlerine ekledi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da kar yağışı sonrası seralarda incelemede bulunmak üzere kırsal Kadıoğluçiftliği Mahallesi'ne geldi.

Okumuş, kar yağışının başladığı ilk günden bu yana seraların zarar görmemesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, ekiplerin gece gündüz demeden sahada çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Osman Okumuş, şunları kaydetti:

"Kadıoğluçiftliği Mahallesi en çalışkan mahallelerimizden birisi. Her zaman övündüğümüz Mersin ve Antalya gibi Türkoğlu'nda 1200 dönüm civarındaki serası olan bir yer burası. Yaklaşık 1000 dönümü zarar görmüştür. 25 yıllık emekleri bu afetle zayi oldu. Belediyemiz, kaymakamlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizin zararını gidermek için elimizden geleni yapacağız."

Çiftçilerden Yiğit Çetin de yaşanan olayın doğal bir afet olduğunu bu nedenle devletten destek beklediklerini söyledi.

