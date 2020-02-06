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Kahramanmaraş’ta kar üstünde ‘Kelle Paça Festivali’

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 06.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinlikleri kapsamında kayak merkezinde ‘Kelle Paça Festivali’ düzenlendi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu.Düzenlenen etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, “Dondurmasıyla ülkemizde ve dünyada ismini duyuran madalyalı şehrimiz, siyasetiyle, yerel yönetimleriyle, sanayicisiyle, esnafıyla ve bütünüyle büyük katkı sağlamaktadır.

Kahramanmaraş’ta kar üstünde ‘Kelle Paça Festivali’

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinlikleri kapsamında kayak merkezinde ‘Kelle Paça Festivali’ düzenlendi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
Düzenlenen etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, “Dondurmasıyla ülkemizde ve dünyada ismini duyuran madalyalı şehrimiz, siyasetiyle, yerel yönetimleriyle, sanayicisiyle, esnafıyla ve bütünüyle büyük katkı sağlamaktadır. Kahramanmaraşımızda tüketilen et ile sucuğun yani irişkitin yüzde 70’ini kasap esnaflarımız karşılamaktadır” dedi.

Kahramanmaraş’ta kar üstünde ‘Kelle Paça Festivali’

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Onikisubat
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Onikisubat
Cem Eczanesi
Dulkadiroglu
Davarcıoğlu Eczanesi
Onikisubat
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Onikisubat
Sezal Eczanesi
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