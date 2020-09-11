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Kahramanmaraş’ta karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 11.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu, korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler aldı.Korona virüs test sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişiler, izolasyon sürelerini tamamlamaları için KYK yurtlarına yerleştirilecek.Bu kişilerin, yurt veya pansiyonlarda kaldıkları sürede her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak.Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları ise AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanacak.Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar otobüs, midibüs, minibüs gibi tarafından her türlü biletleme işlemi internet ve telefon üzerinden veya yüz yüze esnasında müşterilerden (Hayat Eve Sığar) HES kodu talep edilmesine ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmaması kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.
Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu, korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler aldı.
Korona virüs test sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişiler, izolasyon sürelerini tamamlamaları için KYK yurtlarına yerleştirilecek.
Bu kişilerin, yurt veya pansiyonlarda kaldıkları sürede her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak.
Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları ise AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanacak.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar otobüs, midibüs, minibüs gibi tarafından her türlü biletleme işlemi internet ve telefon üzerinden veya yüz yüze esnasında müşterilerden (Hayat Eve Sığar) HES kodu talep edilmesine ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmaması kararlaştırıldı. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanması ve 10 gün süre ile seferden men edilmesi kararlaştırıldı.

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