YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen baba öldü

Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen baba öldü

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 25.01.2020 01:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen baba öldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Şekeroba Mahallesinde ikamet eden İkbal Kurt (39), karne tatili nedeniyle eşi ve çocuklarını 3 gün önce Kümperli Mahallesi'ndeki annesinin evine gönderdi.

Yalnız yaşayan kardeşinden haber alamayan ağabey Ahmet Kurt (41) ise eve gelip pencereden baktığında İkbal Kurt'un hareketsiz yattığını gördü. Komşularıyla birlikte kapıyı açan Kurt, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Kurt'un cenazesi, otopsi için Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş ve Yozgat'ta 3 DEAŞ şüphelisi yakalandıGÜNCELLEME - Kahramanmaraş ve Yozgat'ta 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Kahramanmaraş’ta en fazla yatırım ulaşımaKahramanmaraş’ta en fazla yatırım ulaşıma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş ölü Soba zehirlenmesi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı."

Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı."

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:35
Öğle
12:49
İkindi
15:31
Akşam
17:54
Yatsı
19:13

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Akdeniz Eczanesi
Dulkadiroglu
Sümen Eczanesi
Dulkadiroglu
Dilara Eczanesi
Onikisubat
Karşıyaka Eczanesi
Onikisubat
Mağralı Eczanesi
Onikisubat
Mert Eczanesi
Onikisubat
Kozanoğlu Eczanesi
Elbistan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Cüce çift iş istiyor

Cüce çift iş istiyor

Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta

Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.