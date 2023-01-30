YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta kardan kapanan 219 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş'ta kardan kapanan 219 mahalle yolu ulaşıma açıldı

30.01.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan 219 kırsal mahalle yolunun tamamını ulaşıma açtı.

Kahramanmaraş'ta kardan kapanan 219 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Büyükşehir Belediyesi, 9 ilçede kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için 220 araç ve 500 personel ile çalışma yürüttü.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 9 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 219 kırsal mahalle yolunu trafiğe açtı. Eski Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun ise ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, karın etkili olduğu kentte tüm ekiplerin, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için sahada olduğunu söyledi.

Kent genelinde yaklaşık 500 kişilik ekibin 220 araçla kapalı olan 219 kırsal mahalle yolunun tamamını ulaşıma açtığını aktaran Güngör, AKOM Çağrı Merkezi'ne düşen ihbarlara da anında müdahalelerin devam ettiğini bildirdi.​​​​​​​

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 4 kişi yaralandıKahramanmaraş'ta silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Rize'de yüksek kesimlere kar yağdıRize'de yüksek kesimlere kar yağdı
Karla kaplı Emirhan Kayalıkları doğa tutkunlarını ağırladıKarla kaplı Emirhan Kayalıkları doğa tutkunlarını ağırladı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 31 Ocak Salı

İmsak
06:07
Sabah
07:30
Öğle
12:51
İkindi
15:37
Akşam
18:01
Yatsı
19:19
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.