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Kahramanmaraş'ta karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

06.05.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bıçaklayarak karısını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan H.Ş. ile F.G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık H.Ş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Beni tahrik ettiler. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık F.G. de beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.Ş'yi "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, F.G'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

F.G'nin de beraatine hükmedildi.

- Olay

Elbistan'da 7 Haziran 2020'de Güneşli Mahallesi Emniyet Caddesi'ndeki apartman dairesinde Edanur Ş. ile eski kocası F.G. ve yeni eşi H.Ş. bir araya gelmiş, F.G. ve H.Ş. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Edanur Ş, eski ve yeni eşini ayırmak isterken aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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