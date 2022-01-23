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Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

23.01.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Güngör, gazetecilere, kentin son 20 yılın en fazla kar yağışını aldığını belirtti.

Kar yağışının başladığı günden buyana 210 araç ve 400'ün üzerinde personelle sahada olduklarını ifade eden Güngör, "Tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yağışlardan etkilenen araçlar için ücretsiz çekici hizmeti verilmeye başlandığını aktaran Güngör, kar yağışının özellikle tarıma ve su kaynaklarına çok büyük katkısı olduğunu söyledi.

Güngör, ekiplerin 24 saat esasına göre durmaksızın hizmet verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kar yağışının ilk gününde BOTAŞ'ın boru hattında patlama oldu. 20'nin üzerinde araçla anında oraya ulaşmaları ve müdahale edip en kısa zamanda söndürmelerini de tebrik ediyorum. Şu an tüm ilçelerimiz ve mahallerimizde ekiplerimiz konuşlanmış durumda. Ekiplerin müdahale edeceği bölgeler belirlendi ve 24 saat mesaideyiz. Yağışın ilk günü kısmi sıkıntılar yaşamıştık ama hamdolsun bundan sonraki süreçte de bütün yollarımızı açtık ve kapalı yolumuz kalmadı. Ekiplerimiz tam kadro sahada çalışmalarına devam ediyor. Karla mücadelede tüm ekipmanlara sahibiz. Tuz ihtiyacımız yok, stoklarımız tamam. Hemşerilerimiz merak etmesin, Allah'ın izniyle hiçbir aksaklığa izin vermeden bu süreci devam ettiriyoruz."

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