YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan 13 kişiye Kovid-19 cezası

Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan 13 kişiye Kovid-19 cezası

14.02.2021 20:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan 13 kişiye Kovid-19 cezası

Kahramanmaraş'ta 2 kavgaya karıştığı tespit edilen 13 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesinde H.K. ile aralarında önceden husumet bulunan A.Ç. ve F.Y. kavga etti.

Kavgada aldığı bıçak darbesiyle yaralanan H.K, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, tarafların yanlarında bulunan arkadaşları G.A, Z.Ç, R.K. ve M.U. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu sırada ekip aracının camından folyo içerisinde sarılı bir parça atıldığını fark eden polis, Z.Ç'nin yanındaki 270 gram uyuşturucu maddeyi attığını belirledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 kişiye idari para cezası uygulanırken, Z.Ç. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şehit Abdullah Caddesi'nde de elektrikli motosikletin sokaktaki çocuğa çarpması sonrası 6 kişi arasında tartışma çıktı.

Taraflardan birisinin bıçak tehdidinde bulunması üzerine büyüyen kavgaya polis müdahale etti.

Motosikletin çarpmasıyla yaralanan çocuk, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kavgaya karışan 6 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten para cezası kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazar

İmsak
05:55
Sabah
07:16
Öğle
12:51
İkindi
15:49
Akşam
18:17
Yatsı
19:33

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazar

Nil Eczanesi
Dulkadiroglu
Sema Eczanesi
Dulkadiroglu
Kasaboğlu Eczanesi
Onikisubat
Kurtuluş Eczanesi
Onikisubat
Nar Eczanesi
Onikisubat
Sevinç Eczanesi
Onikisubat
Osmanbey Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Diğer Haberler

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın Kahramanmaraş'taki evine Türk bayrağı asıldı

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın Kahramanmaraş'taki evine Türk bayrağı asıldı

Kahramanmaraş'ta yaralı posta güvercini tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ta yaralı posta güvercini tedavi altına alındı

Yedikuyuların zirvesinde şehitler anıldı

Yedikuyuların zirvesinde şehitler anıldı

Kahramanmaraş'ta direğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta direğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Heyelanın kapattığı yol açıldı

Heyelanın kapattığı yol açıldı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'a saldırı iddiasını yalanladı:

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'a saldırı iddiasını yalanladı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.