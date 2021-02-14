Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan 13 kişiye Kovid-19 cezası

Kahramanmaraş'ta 2 kavgaya karıştığı tespit edilen 13 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesinde H.K. ile aralarında önceden husumet bulunan A.Ç. ve F.Y. kavga etti.

Kavgada aldığı bıçak darbesiyle yaralanan H.K, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, tarafların yanlarında bulunan arkadaşları G.A, Z.Ç, R.K. ve M.U. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu sırada ekip aracının camından folyo içerisinde sarılı bir parça atıldığını fark eden polis, Z.Ç'nin yanındaki 270 gram uyuşturucu maddeyi attığını belirledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 kişiye idari para cezası uygulanırken, Z.Ç. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şehit Abdullah Caddesi'nde de elektrikli motosikletin sokaktaki çocuğa çarpması sonrası 6 kişi arasında tartışma çıktı.

Taraflardan birisinin bıçak tehdidinde bulunması üzerine büyüyen kavgaya polis müdahale etti.

Motosikletin çarpmasıyla yaralanan çocuk, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kavgaya karışan 6 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten para cezası kesildi.

