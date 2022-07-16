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Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

16.07.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.

Kırsal Değirmendere Mahallesi'ne bağlı Yaylacık mevkisinde gezinti yapan 37 yaşındaki Abdullah Kacur, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Vücudunda kırıklar olduğu için hareket edemeyen Kacur, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.

Olay yerine jandarma, Büyükşehir Belediyesi itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu kayalık bölgeden sedyeyle çıkarılan Kacur, hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

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