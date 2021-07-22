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Kahramanmaraş'ta kaybolan alzaymır hastası yaşlı için arama çalışması başlatıldı

22.07.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kaybolan alzaymır hastası yaşlı için arama çalışması başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kaybolan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenidemir Mahallesi'nde oturan 89 yaşındaki alzaymır hastası Abdurrahman Akdere, salı günü akşam saatlerinde evden ayrıldı.

Akdere'nin evde olmadığını fark eden yakınları, durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri ve bekçilerin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

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