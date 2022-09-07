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Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı

07.09.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Namık Kemal Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan sorgusunda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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