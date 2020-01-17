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  4. Kahramanmaraş'ta kırsalda bir evde 44,5 litre kaçak içki ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta kırsalda bir evde 44,5 litre kaçak içki ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 17.01.2020 22:52 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta kırsalda bir evde 44,5 litre kaçak içki ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde 44,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Onikisubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kırsaldaki bir eve operasyon düzenledi.

Y.P'ye ait evin bodrum katında yapılan aramada, bidon içerisinde 44,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Jandarma ekipleri şüpheli hakkında işlem başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak Içki Kahramanmaraş

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