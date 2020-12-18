Kahramanmaraş'ta "Kodlama Okulu" açıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KTMSO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu iş birliğiyle Kodlama Okulu açıldı.

KMTSO toplantı salonunda düzenlenen ve katılımcıların video konferans yöntemiyle katıldığı "Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi Kodlama Okulu Açılışı ve Protokolü İmza Töreni"nde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin geleceğinin genç ve kadınlarla olacağını söyledi.

Kahramanmaraş'ta hayırlı bir işe imza atıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Esasen zamanın ruhuna göre de hareket ediyoruz. Zira dijital çağdayız ve makinelerin makinelerle konuşmaya başladığı bir dönemdeyiz. Yapay zekanın insan zekasıyla yarıştığını görüyoruz. Hatta makinelerin doğrudan insanlarla konuşmaya başladığı günleri yaşıyoruz." dedi.

- "Gençlerde kodlama bilenler öne çıkıyor"

Hisarcıklıoğlu, makinelerle konuşmak için de kodlamanın muhakkak bilinmesi ve akıldakinin makine diline çevrimesi gerektiğini dile getirdi.

Dijitalleşme ve kodlamanın önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: