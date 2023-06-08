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Kahramanmaraş'ta konteyner kentte yemek yarışması yapıldı

08.06.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta "Afşin Lezzeti Arıyor Yemek Yarışması" düzenlendi.

Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Afşin Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Çekmeköy Belediyesi Afşin Konteyner Kent'te düzenlenen yarışmada katılımcılar, yöresel lezzetlerden "Afşin Kömbesi" ve "Afşin kıyması" yapmak için yarıştı.

Konteyner kentlerden sorumlu Kaymakam İbrahim Coşkunaslan, AA muhabirine, bu tür organizasyonların afetzedelerin acılarını unutmaları adına önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğe gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirten Coşkunaslan, "İnşallah bundan sonraki günlerde yapılan aktivitelerin sayısı artarak devam edecek. Hak sahibi tüm vatandaşlarımızın kalıcı konutları yapılıyor. Bu evler yapılana kadar burada yaşayan vatandaşlarımızın birbiriyle daha fazla kaynaşmasını ve komşuluk ilişkilerini artırarak sosyal bir yaşamın oluşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Afşin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ayhan Taş, etkinliğin sadece yemek yarışması olmadığını, konteyner kentte kalan depremzede vatandaşların yeniden sosyal hayata uyumunu sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü sosyal hizmet uzmanı Gülşen Akalın da afetzede vatandaşlara destek olmak adına bölgede bulunduklarını söyledi.

Yarışmada Tülay Mercimek birinci oldu. Mercimek, yarışmanın kendisi gibi afeti yaşayan insanlara moral olduğunu ifade etti.

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