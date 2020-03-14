YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 14.03.2020 18:45 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

Kahramanmaraş'ta tarihi çarşılar ile Elbistan ve Afşin ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin, tarihi çarşılar bölgesinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Suk-i Maraş Çarşısı, Tarihi Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı, Semerciler Çarşısı ve Saraçhane Çarşısı'nda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Ekiplerin, vatandaşların yoğun ilgi göstererek alışveriş yaptığı tarihi çarşılarda olası bir salgın hastalığa meydan vermemek adına gece saatlerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

- Elbistan

Elbistan Belediyesi bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekibi, belediye binasından başladığı çalışma kapsamında halk otobüsleri, otobüs durakları, şehirler arası terminal binası ile halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, düzenli olarak yaptıkları dezenfeksiyon çalışmalarına bu kez toplu kullanım alanlarını da ilave ederek kapsamı genişlettiklerini belirtti.

Elbistanlılardan Sağlık Bakanlığı haricinde özellikle sosyal medya üzerinden yapılan koronavirüsle ilgili paylaşım ya da açıklamalara itibar etmemelerini isteyen Gürbüz, özellikle kişisel temizlik noktasında uyulması istenen kurallara dikkat etmeleri ricasında bulundu.

- Afşin

Afşin ilçesinde okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, bunun yanında öğrencilere ve velilere koronavirüs önlemleri kapsamında bilgilendirme faaliyetleri yapıldığını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı
Anahtar Kelimeler:
dezenfekte Elbistan belediyesi Korono virüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Kayserispor Kulübüne ceza

Kayserispor Kulübüne ceza

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Aslanapa’da Korona virüs seferberliği

Aslanapa’da Korona virüs seferberliği

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:38
Öğle
12:46
İkindi
16:08
Akşam
18:45
Yatsı
20:00

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Bilge Eczanesi
Onikisubat
Ceylan Eczanesi
Onikisubat
Koçak Eczanesi
Onikisubat
Lokman Eczanesi
Dulkadiroglu
Ocak Eczanesi
Dulkadiroglu
Taha Eczanesi
Onikisubat
Emniyet Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta akarsuda kaybolan çocuk bulundu, babası aranıyor

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta akarsuda kaybolan çocuk bulundu, babası aranıyor

Kahramanmaraş'ta yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ta yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Aslanbey’in oğlundan İl Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Aslanbey’in oğlundan İl Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Ahır yangınında 240 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahır yangınında 240 küçükbaş hayvan telef oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.