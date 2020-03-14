Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

Kahramanmaraş'ta tarihi çarşılar ile Elbistan ve Afşin ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin, tarihi çarşılar bölgesinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Suk-i Maraş Çarşısı, Tarihi Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı, Semerciler Çarşısı ve Saraçhane Çarşısı'nda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Ekiplerin, vatandaşların yoğun ilgi göstererek alışveriş yaptığı tarihi çarşılarda olası bir salgın hastalığa meydan vermemek adına gece saatlerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

- Elbistan

Elbistan Belediyesi bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekibi, belediye binasından başladığı çalışma kapsamında halk otobüsleri, otobüs durakları, şehirler arası terminal binası ile halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, düzenli olarak yaptıkları dezenfeksiyon çalışmalarına bu kez toplu kullanım alanlarını da ilave ederek kapsamı genişlettiklerini belirtti.