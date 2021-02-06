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Kahramanmaraş’ta kurtuluş coşkusu

06.02.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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12 Şubat Kurtuluş etkinlikleri kapsamında milli mücadele kahramanlarının isimleri lazerle Kahramanmaraş Kalesi’ne yansıtıldı.

12 Şubat Kurtuluş etkinlikleri kapsamında milli mücadele kahramanlarının isimleri lazerle Kahramanmaraş Kalesi’ne yansıtıldı. Büyükşehir Mehter Takımı ve Abdal Halil Ağa’nın torunları da üstü açık otobüsle mahalle programlarına başladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Hatmi şerif duası ve Kale yürüyüşü ile başlayan etkinlikler lazer gösterisi ile devam etti. Milli mücadele kahramanlarının isimleri Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’ne yansıtıldı. Üstü açık otobüsle gerçekleştirilen mehteran ve davul dinletisi de yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak tempo tuttu.
Mehter Takımı ve Abdal Halil Ağa’nın torunlarını Ulu Cami’nin önünden uğurlayarak etkinliği başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kurtuluş Haftası etkinliklerimiz 12 Şubat’a kadar devam edecek. Mahallelerimizde mehteran ve davul dinletisi startını verdik. Üstü açık otobüsümüz mahallelerimizi ziyaret edecek” ifadelerini kullandı.

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