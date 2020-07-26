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Kahramanmaraş'ta lavanta hasadı yapıldı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 26.07.2020 14:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta lavanta hasadı yapıldı

Kahramanmaraş'ta, Afşin Belediyesince oluşturulan lavanta bahçelerinde hasat etkinliği düzenlendi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Rabia Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, üretilen lavanta ve aromatik bitkilerin yerelde Afşin'in, bölgeselde ise Kahramanmaraş'ın kalkınmasında lokomotif görevi göreceğini belirtti.

Lavanta yağı üretiminden 2 milyon lira gibi bir gelir beklediklerini belirten Güven, "Afşin'imizde ikinci lavanta hasat şenliğimizi düzenliyoruz. Bilindiği üzere bizim töremizde toylar düzenlenir. Bizler de yetiştirdiğimiz lavantalarımızı hasat ediyoruz. Bu hasadı bir şenlik, bir toyla renklendirmek ve Afşinli vatandaşlarımızı buna ortak etmek istedik." dedi.

Afşin'de yetiştirilen lavantalardan "Efsus" markası adı altında 11 çeşit kozmetik ürünün yapıldığı bilgisini veren Güven, lavantanın antiseptik özelliğinden dolayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bu bitkinin faydalarına dikkat çekti.

Lavantanın katma değerinin yüksek ve gelir getirici bir ürün olduğunu ifade eden Güven, Afşin olarak lavanta ve diğer aromatik bitkilerle önce Türkiye'de daha sonrada dünya genelinde satış yapmayı planladıklarını belirtti.

Konuşmanın ardından etkinliğe katılan vatandaşlara lavanta keseleri dağıtılarak ilçede yetişen lavantalardan elde edilen ürünler tanıtıldı.

Etkinlik, Afşin Halk Ozanları Derneği üyeleri ve Vokal Sanat Atölyesinin konseriyle son buldu.

Programa AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP İlçe Başkanı Süleyman Aycan ve vatandaşlar katıldı.

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