Kahramanmaraş'ta maske nedeniyle tartışan doktorla hasta uzlaşmaya vardı

Kahramanmaraş'ta bir kişi, kendisini maske takma konusunda uyardığı gerekçesiyle tehdit ettiği doktorla, bir aile sağlığı merkezinde maske kontrolü yapmak şartıyla uzlaştı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 6 ay önce Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Aile Sağlığı Merkezine giden T.C, maske takmadığı gerekçesiyle merkezde görevli doktor Lütfi Tiyekli tarafından uyarıldı.

Uyarıda bulunduğu kişi tarafından tehdit edildiğini iddia eden Tiyekli, hastadan şikayetçi oldu.

Şikayet dosyası da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacının taraflarla görüşmesi sonucu doktor Tiyekli, T.C'nin bir aile sağlığı merkezinde maske kontrolü yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden T.C, 28-31 Aralık tarihleri arasında başka bir aile sağlığı merkezinde, gelen hastaların nizami maske kullanıp kullanmadıklarını kontrol etti ve maske takmayanları uyardı.

Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı da olan Tiyekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske kullanımının salgın süresince önemine işaret ederek, "Tatsız bir anı yaşadığımız hastamız, böylelikle hem maske takmanın önemini anladı hem de sağlık çalışanlarının hangi şartlar altında çalıştığını daha net görme imkanı sağladı." dedi.

Sağlıkta şiddetin kanayan bir yara olduğunu aktaran Tiyekli, "Şiddet sadece fiziksel olarak yaşanmıyor. Bazen sözlü olarak da gerçekleşebiliyor. Biz aramızdaki konuyu arabulucu aracılığıyla çözdük. Hem de herkes alması gereken dersi bu olaydan almış oldu." diye konuştu.

