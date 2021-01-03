YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta maske nedeniyle tartışan doktorla hasta uzlaşmaya vardı

Kahramanmaraş'ta maske nedeniyle tartışan doktorla hasta uzlaşmaya vardı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 03.01.2021 20:10 | Son Güncelleme

Tartışma sırasında doktoru tehdit eden hasta, uzlaşma koşulları gereği bir aile sağlı merkezinde maske kontrolü yaptı

Kahramanmaraş'ta bir kişi, kendisini maske takma konusunda uyardığı gerekçesiyle tehdit ettiği doktorla, bir aile sağlığı merkezinde maske kontrolü yapmak şartıyla uzlaştı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 6 ay önce Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Aile Sağlığı Merkezine giden T.C, maske takmadığı gerekçesiyle merkezde görevli doktor Lütfi Tiyekli tarafından uyarıldı.

Uyarıda bulunduğu kişi tarafından tehdit edildiğini iddia eden Tiyekli, hastadan şikayetçi oldu.

Şikayet dosyası da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacının taraflarla görüşmesi sonucu doktor Tiyekli, T.C'nin bir aile sağlığı merkezinde maske kontrolü yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden T.C, 28-31 Aralık tarihleri arasında başka bir aile sağlığı merkezinde, gelen hastaların nizami maske kullanıp kullanmadıklarını kontrol etti ve maske takmayanları uyardı.

Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı da olan Tiyekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske kullanımının salgın süresince önemine işaret ederek, "Tatsız bir anı yaşadığımız hastamız, böylelikle hem maske takmanın önemini anladı hem de sağlık çalışanlarının hangi şartlar altında çalıştığını daha net görme imkanı sağladı." dedi.

Sağlıkta şiddetin kanayan bir yara olduğunu aktaran Tiyekli, "Şiddet sadece fiziksel olarak yaşanmıyor. Bazen sözlü olarak da gerçekleşebiliyor. Biz aramızdaki konuyu arabulucu aracılığıyla çözdük. Hem de herkes alması gereken dersi bu olaydan almış oldu." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'daki mezarı 150 yıl sonra tespit edildiİstanbul'daki mezarı 150 yıl sonra tespit edildi
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
12:42
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:54

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Özdemir Eczanesi
Dulkadiroglu
Sezal Eczanesi
Dulkadiroglu
Ayşe Eczanesi
Onikisubat
Filiz Eczanesi
Onikisubat
Ortaseki Eczanesi
Onikisubat
Serpil Eczanesi
Onikisubat
Tuğrul Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.