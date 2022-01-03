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Kahramanmaraş'ta mazgal kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında

03.01.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta mazgal kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş'ta yağmur suyu kanalı mazgallarının çalınma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki bazı mazgalların olmadığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yağmur suyu kanalının mazgallarını U.U. (19), M.E.K. (17) ve M.G'nin (17) çaldığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, üç kişinin mazgalları alarak bölgeden uzaklaşması görülüyor.

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