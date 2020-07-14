YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 14.07.2020 17:34 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Muhammet Fırat yönetimindeki 27 AFR 359 plakalı minibüs, Gaziantep-Adana TAG Otoyolu'nun Evri Mahallesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, ağır yaralanan Fırat ile minibüsteki Sercan Çelik, araçtan jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan sürücü Muhammet Fırat yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:15
Öğle
12:43
İkindi
16:35
Akşam
20:01
Yatsı
21:37

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Alper Eczanesi
Onikisubat
Davarcıoğlu Eczanesi
Onikisubat
Kasaboğlu Eczanesi
Onikisubat
Raika Dokuyucu Eczanesi
Dulkadiroglu
Sevinç Eczanesi
Onikisubat
Yıldırım Eczanesi
Dulkadiroglu
Serdar Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan Güngör: "Türkiye’de ilklerden birini gerçekleştirdik"

Başkan Güngör: "Türkiye’de ilklerden birini gerçekleştirdik"

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Kahramanmaraşspor Şampiyonluk Kupasını Aldı

Kahramanmaraşspor Şampiyonluk Kupasını Aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.