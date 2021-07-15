YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla evli çift tutuklandı

Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla evli çift tutuklandı

15.07.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla evli çift tutuklandı

Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldıkları iddia edilen evli çift tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Güzelyurt Mahallesi'nde park halindeki A.E'ye (46) ait motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin evli çift M.İ. (38) ile Ö.İ. (20) olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.İ. ile Ö.İ, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yaşındayken 29 kişinin cinsel istismarına uğradı!13 yaşındayken 29 kişinin cinsel istismarına uğradı!
PARTNERNil bebek dünyaya geldiNil bebek dünyaya geldi
Malatya'da mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralıMalatya'da mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:16
Öğle
12:43
İkindi
16:35
Akşam
20:01
Yatsı
21:36

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Gamze Eczanesi
Dulkadiroglu
Gül Eczanesi
Dulkadiroglu
Sıdıka Eczanesi
Dulkadiroglu
Zeynep Eczanesi
Dulkadiroglu
Burcu Eczanesi
Onikisubat
Çare Eczanesi
Onikisubat
Yeni Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.