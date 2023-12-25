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Kahramanmaraş'ta nehre düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

25.12.2023 10:04 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta, oyun oynarken nehre düşerek kaybolduğu belirtilen yabancı uyruklu çocuğun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mesire alanı bölgesinde dün Ceyhan Nehri'ne düştüğü belirtilen Suriye uyruklu çocuğu arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin bölgedeki taramaları sürüyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mesire alanı bölgesindeki Galatasaray Konteyner Kentte yaşayan Suriye uyruklu 3 çocuk dün Ceyhan Nehri'ne düşmüş, bölgedeki vatandaşlar tarafından çocuklardan 2'si kurtarılırken 14 yaşlarında olan diğer çocuğun gözden kaybolduğu belirtilmişti.

Bölgede AFAD ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

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