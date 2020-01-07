YURTHABER
  4. Kahramanmaraş’ta ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı

Kahramanmaraş’ta ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 07.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Şube Müdürü Hakan Doğan, 2019 yılında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında önemli ölçüde azalma olduğunu söyledi.Kahramanmaraş’ta ölümlü trafik kazalarında yüzde 19’luk azalmanın olduğunu vurgulayan Doğan, ölüm oranlarında ise yüzde 47’lik azalma kaydedildiğini belirtti.

Kahramanmaraş’ta ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Şube Müdürü Hakan Doğan, 2019 yılında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında önemli ölçüde azalma olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş’ta ölümlü trafik kazalarında yüzde 19’luk azalmanın olduğunu vurgulayan Doğan, ölüm oranlarında ise yüzde 47’lik azalma kaydedildiğini belirtti. Yaralamalı trafik kazaların sayısının da düştüğünü belirten Doğan, 2020 yılında kazaların azalması adına çeşitli uyulama ve eğitimlerin devam edeceğini söyledi.
Mevsim nedeniyle sürücülerin kış lastiklerini kullanması gerektiğine dikkat çeken Doğan, “Yaralamalı kazalarda bir önceki yıla oranla yüzde 7’lik bir azalma oldu. Kazalarda yaralanan kişi sayısında ise bir önceki yıla oranla yüzde 17’lik bir azalma oldu. 2020 yılının da sürücülerimiz açısından daha güvenli ve az kaza olan bir yıl olmasını diliyorum. Kentimizde bazı kavşaklarda ve yollarımızda uygulamalar yapılacak, kırmızı ışık ihlali yapılan Arsan, Karaziyaret ve Karacasu kavşaklarında drone ile denetimlerimiz sürecek. Emniyet kemeryle ilgili de Gaziantep uygulama noktamızda yaşam tüneli isimli eğitim yerimiz mevcuttur. Yaya önceliği başta olmak üzere okullarımıza bilgilendirme eğitimlerimiz devam edecek" dedi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an! 3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!
Yetim ve öksüz çocuklara sürpriz hediyeYetim ve öksüz çocuklara sürpriz hediye
Otomobil trafik lambasına çarptıOtomobil trafik lambasına çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı

Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Milas bir Kore gazisini daha kaybetti

Milas bir Kore gazisini daha kaybetti

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:41
Öğle
12:43
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
18:57

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Erdem Eczanesi
Dulkadiroglu
Leyla Eczanesi
Dulkadiroglu
Tuna Eczanesi
Dulkadiroglu
Betül Eczanesi
Onikisubat
Farah Hatipoğlu Eczanesi
Onikisubat
Nisan Eczanesi
Onikisubat
Aras Eczanesi
Elbistan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Cüce çift iş istiyor

Cüce çift iş istiyor

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta

Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.