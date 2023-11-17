Kahramanmaraş’ta orta hasarlı bina sakinlerinden açıklama

6 Şubat tarihli depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta orta hasarlı bina sahipleri, ’Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu’ adı atında toplandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası önünde toplanan yaklaşık 100 vatandaş, düdüklü eylem yaptı. Çeşitli pankart ve dövizlerle mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen vatandaşlar, çözüm istedi.

Orta hasarlı bina mağduru olduğunu söyleyen Murat Yenipınar, “Burada kaldı 4-5 ay ve bu süre sonrası evler yıkılacak mı? Zaten bu millet yıktırmaz evini. Buranın uzmanı var, mühendisi var. Bizim memleketimizin mühendisi var. Biz ev başı 500 bin lira verelim, bizim memleketin mühendisleri gelsin kontrol etsin baksın bizim evlere” dedi.

Mehmet Kurt ise, “Üniversiteye yaptırmış olduğumuz performans raporu, karot örneği ve toprak örneği yapıldı. Üniversitenin vermiş olduğu rapor burada. Hiçbir şey yok binada ama buranın uygunsuz alan olduğu söyleniyor” diye konuştu.

Hilal Yakar ise, “Biz kendimiz şahsi olaraktan bunun karotunu aldırdık, zemin etüdünü yaptırdık, raporunu çıkarttık. Binanıza güçlendirme yapmanıza gerek yok denildi bize. Bunu biz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunabiliriz, valiliğe sunabiliriz. Yalnız biz uygun olmayan alan denilen şeye inanmıyoruz. Depremlerden sonra binalardan çok bina sahipleri yoruldu” ifadelerini kullandı.

