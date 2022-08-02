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Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

02.08.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Y.Ç. (39) yönetimindeki 31 AS 950 plakalı otomobil ile A.P. (49) idaresindeki 46 VG 465 plakalı kamyonet, Erçene Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile yanındaki D.Ç. (13) ve kamyonet sürücüsünü Afşin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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