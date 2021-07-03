Kahramanmaraş'ta otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Arif Karagün idaresindeki 46 AAU 327 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 10. kilometresinde, İsmail Yalovaç'ın kullandığı 16 AOM 061 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Karagün ile araçtaki G.K. (9), B.K. (12), S.K. (12) ve S.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.



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