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Kahramanmaraş'ta otomobilde teybin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

16.06.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta otomobilde teybin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta otomobilde teybin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobil teybine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun Narlı Mahallesi mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta, dedektör köpeği "Uygun" ile yapılan aramada, otomobil teybi içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. (29) ve Y.Ö'nün (52) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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