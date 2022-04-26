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Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldü

26.04.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, otomobilin çarptığı yayalardan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyreden M.H.G. idaresindeki 34 KY 6339 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan B.K. ile C.K'ye çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan B.K, yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.K'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.

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