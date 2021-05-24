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Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

24.05.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.G idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Şekerdere Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki Y.S'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Y.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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