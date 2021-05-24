Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.G idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Şekerdere Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki Y.S'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Y.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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