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Kahramanmaraş'ta otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

17.11.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Bektaş Yapıcı (56) yönetimindeki 38 KK 735 plakalı otomobil, Elbistan-Nurhak kara yolu Çiçek Mahallesi Çöplük mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Yapıcı kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Ekrem T. (39) ile Ahmet T. (40) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Elbistan

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