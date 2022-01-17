Kahramanmaraş'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta refüje çaparak devrilen otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Özgür K'nin (49) kullandığı 46 VC 637 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Darende kara yolunun Küçükyapalak Mahallesi yol ayırımında refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Haydar Kale (27) 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kale, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.

Kale'nin yaklaşık 15 yıl önce babasının da trafik kazasında hayatını kaybettiği anlaşıldı.



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