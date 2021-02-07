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Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

07.02.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesinde, park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Üngüt Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin düz kontak yaparak çaldıkları araçla Çağlayancerit ilçesi istikametine gittiğini belirledi.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı, Dulkadiroğlu ilçesi Beşenli Mahallesi yakınlarında durdurdu.

Gözaltına alınan Y.A. (23) ve M.B. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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