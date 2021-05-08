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Kahramanmaraş'ta park halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

08.05.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta park halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi 35. Sokak'ta park halindeki 46 NK 116 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası dorsede bulunan ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.

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