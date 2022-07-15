Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

Şeyhşamil Mahallesi'ndeki Açık Pazar alanında satış yapan esnaflar arasında tezgah yeri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 3 pazarcı av tüfeğiyle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz