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Kahramanmaraş'ta PKK'lılara ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

29.06.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta PKK'lılara ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta PKK'lılara ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

​​​​​​​ Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu'nda, ilçe kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada, elektronik devre kartlı EYP düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ekiplerce yaşam malzemeleri imha edilirken, mühimmatlar ise incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kahramanmaraş'ta PKK'lılara ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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