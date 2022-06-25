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Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

25.06.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, evinde 15 litre etil alkol ve 9 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kızılcaoba Mahallesi'nde H.A'nın evinde sahte içki bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 litre etil alkol, 9 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan 3 aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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