Kahramanmaraş'ta sahte ve kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta 30 litre etil alkol, 65 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalatı yapan ve kaçak alkol satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 30 litre etil alkol, 65 litre kaçak alkol, 1,5 litre alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.﻿



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz