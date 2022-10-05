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Kahramanmaraş'ta saman hırsızlığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

05.10.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta saman hırsızlığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 2,5 ton saman çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaömer Mahallesi'nde yaşayan A.K'nin samanlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, O.D. ve B.Ç'yi ilçe merkezinde samanları satacakları sırada suçüstü yakaladı.

Zanlılar işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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Gözaltı Kahramanmaraş Göksun jandarma

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