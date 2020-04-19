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Kahramanmaraş'ta satış yapılan tekel bayisindeki 3 kişiye ceza

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 19.04.2020 17:41 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta satış yapılan tekel bayisindeki 3 kişiye ceza

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen satışa devam edilen tekel bayisindeki 3 kişiye para cezası uygulandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde devriye gezen polis ekipleri, bir tekel bayisinde alkol satışı yapıldığını tespit etti.

Alkol satışı yapan iki kişi ile bir müşteriye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle 3 bin 150'şer lira para cezası yazıldı.

İş yeri sahibine ise İl Hıfzıssıhha Meclisi kararına uymadığından dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

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Alkol satışı Baskın Kahramanmaraş Tekel bayi

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